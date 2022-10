https://fr.sputniknews.africa/20221011/les-gens-exhortent-loccident-a-faire-des-compromis-avec-la-russie-estime-un-expert-chinois-1056477876.html

"Les gens exhortent l’Occident à faire des compromis" avec la Russie, estime un expert chinois

S’embourbant dans la crise énergétique, certains Européens demandent à l’Occident, qui participe indirectement au conflit russo-ukrainien, de le régler... 11.10.2022, Sputnik Afrique

Même si l’Otan n’intervient qu’indirectement dans le conflit russo-ukrainien, l’UE s’enlise de plus en plus dans une crise énergétique et économique. Les voix se multiplient pour appeler l’Occident à une régularisation pacifique, a estimé auprès de Sputnik un analyste de l’université de communication de Chine (Pékin).Règlement pacifique à l’ordre du jourAvec ce climat instable, certains cherchent des possibilités de désescalade:Il estime que l’espace potentiel pour des pourparlers se réduit trop vite. Suite aux frappes de masse russes menées contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, Volodymyr Zelensky a réclamé une réunion d’urgence du G7 pour discuter de mesures de représailles et de l’augmentation de l’aide militaire, a ainsi donné pour exemple M.Mian.Rappelant que ces tirs avaient été provoqués par les explosions sur les Nord Stream et le pont de Crimée, qualifiées par la Russie d’attentats ukrainiens, il a estimé que l’opération militaire pourrait changer de statut et devenir "antiterroriste".Risque de bouleversements politiquesSi la situation n’est pas réglée, elle peut déboucher sur des changements au plus haut niveau dans l’UE:

