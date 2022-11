https://fr.sputniknews.africa/20221123/lelectricite-est-coupee-dans-toutes-les-regions-ukrainiennes--1057065588.html

L’électricité est coupée dans toutes les régions ukrainiennes

Les trois centrales nucléaires ukrainiennes ont été coupées ce 23 novembre du réseau électrique. Les autorités ont par la suite fait part de coupures... 23.11.2022, Sputnik Afrique

Des coupures de courant localisées ont été mises en place ce 23 novembre dans toutes les régions, a fait savoir Ukrenergo, gestionnaire de réseau de transport d'électricité du pays.Plus tôt, il a été annoncé que les centrales nucléaires d’Ukraine s’arrêtaient en cascade. Après les problèmes sur les centrales d'Ukraine du Sud et de Rovno, celle de Khmelnitski est également coupée du réseau électrique. Selon les autorités, le régime d’urgence a été activé.Plusieurs grandes villes ukrainiennes ont signalé des pannes d'électricité et d'approvisionnement en eau.Plus tard, la compagnie nationale de production d'énergie nucléaire d'Ukraine, Energoatom, a déclaré que le niveau du rayonnement ambiant des trois centrales nucléaires coupées était aux normes.Suite aux pannes localisées en Ukraine, Chisnau et une série de ville moldaves ont également subi des coupures d'électricité. Plus tard, l'approvisionnement a été restauré, selon la société d'Etat Moldelectrica.Situation en UkrainePlus tôt dans la journée de mercredi, une alerte aérienne a été annoncée dans toute l'Ukraine. Des explosions dans plusieurs installations énergétiques de nombre de régions du pays ont été signalées, notamment par le chef adjoint du bureau de Volodymyr Zelensky, Kyrylo Timochenko.Deux jours après l'attaque terroriste sur le pont de Crimée, le 10 octobre, la Russie a entamé une série de frappes sur les installations énergétiques.Depuis, des alertes aériennes sont annoncées presque quotidiennement en Ukraine. Volodymyr Zelensky a déclaré le 1er novembre qu'environ 40% de l'infrastructure énergétique en Ukraine avait été endommagée, ce qui entraînait des coupures de courant massives.

