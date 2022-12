https://fr.sputniknews.africa/20221210/sans-laide-des-usa-et-de-lotan-la-guerre-en-ukraine-naurait-pas-dure-selon-moscou-1057228658.html

Sans l’aide des USA et de l’Otan, la guerre en Ukraine n’aurait pas duré, selon Moscou

Sans l’aide des USA et de l’Otan, la guerre en Ukraine n’aurait pas duré, selon Moscou

Une aide militaire supérieure aux budgets des armées de la plupart des pays de l’Otan, l’entraînement de soldats ukrainiens, des dizaines de milliers de... 10.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-10T08:27+0100

2022-12-10T08:27+0100

2022-12-10T08:27+0100

donbass. opération russe

vassili nebenzia

onu

états-unis

otan

ukraine

russie

aide militaire

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1055205879_0:105:3268:1943_1920x0_80_0_0_bef58d7ac89577957c719d4d91edda63.jpg

Intervenant devant le Conseil de sécurité, le représentant russe auprès de l’Onu Vassili Nebenzia a révélé qui fait s’éterniser le conflit en Ukraine et qui, dans les faits, y mène la guerre contre la Russie.Il a rappelé que peu de temps après le début de l’opération russe en Ukraine, il était devenu évident que le potentiel militaire de l’armée ukrainienne s’épuisait rapidement et que sa défaite se rapprochait.Une aide militaire inéditePour éviter cette fin, l’Occident s’est mis à armer massivement l’Ukraine, déclenchant ainsi une "guerre par procuration" contre la Russie."Il apparaît qu’un soutien militaire d’une telle envergure n’a été accordé à aucun État dans l’histoire. À vous de juger: selon les données du Center for International Policy américain, rien qu’entre février et début octobre, Washington à lui seul a accordé à Kiev une aide militaire valant 40 milliards de dollars", a signalé M.Nebenzia.Sans l’Otan, la guerre serait déjà terminéeLe diplomate a signalé qu’outre les livraisons d’armes, les États-Unis et l’Otan fournissaient à Kiev des données de renseignement, satellitaires notamment, ainsi que des communications par Internet. Ils s’occupent également de l’entraînement d’unités ukrainiennes.

états-unis

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vassili nebenzia, onu, états-unis, otan, ukraine, russie, aide militaire, mercenaires