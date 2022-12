https://fr.sputniknews.africa/20221201/les-francais-ne-peuvent-pas-donner-plus-darmes-a-lukraine-selon-politico-1057143054.html

Les Français ne peuvent pas donner plus d’armes à l’Ukraine, selon Politico

Les Français ne peuvent pas donner plus d’armes à l’Ukraine, selon Politico

À court d’armements, la France ne pourrait plus en livrer à l’Ukraine, selon Politico. Paris compte compenser le défaut de livraisons avec une aide civile. La... 01.12.2022, Sputnik Afrique

À en croire le média américain Politico, la France a épuisé ses stocks d’armements et n’est plus à même d’en livrer davantage à l’Ukraine.Paris espère cependant combler cette lacune avec une aide civile, en organisant une conférence pour la résilience ukrainienne. Selon Politico, l’événement aura lieu courant décembre 2022.L’Otan concernéeL’épuisement des stocks par l’aide à l’Ukraine ne concerne pas la seule France, mais aussi l’ensemble des pays de l’Otan, selon l’ambassadeur polonais auprès de l’Alliance atlantique Tomasz Szatkowski.Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi les États membres de l'Otan n'avaient pas été aussi actifs ces derniers temps dans les livraisons d'armes à l'Ukraine, il a répondu que "c'est un processus naturel, car d'une part nous avons affaire à la lassitude de l'opinion publique, et l'opinion publique dans de nombreux pays a été un élément déterminant lorsqu'il s'agit d'une politique de soutien à l'Ukraine".Il a également reproché au secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg de faire un peu trop de zèle dans son soutien de Kiev.Moscou a envoyé plusieurs notes à l’Otan en lien avec les livraisons d’armes. Le ministre russe des Affaires étrangères avait prévenu que toute cargaison d’armes pour les forces armées ukrainiennes serait une cible légitime.

