L’armée russe détruit un dépôt de munitions pour HIMARS et déjoue plusieurs offensives de Kiev

En 24 heures, l’armée russe a déjoué des offensives sur plusieurs axes. Elle a détruit cinq centres de commandement de l’ennemi, un dépôt de munitions pour... 26.11.2022, Sputnik Afrique

Les troupes russes ont détruit un dépôt de munitions de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS dans la région de Zaporojié, a déclaré ce 26 novembre le ministère russe de la Défense.Selon l’instance, ces dernières 24 heures, l’aviation et des unités d’artillerie russes ont frappé cinq postes de commandement de l’ennemi, dont quatre dans la région de Kharkov et un en République populaire de Donetsk.En outre, un point de déploiement temporaire de nationalistes, 56 unités d'artillerie, des effectifs et des équipements militaires dans 158 zones ont été éliminés.L’armée russe a notamment détruit deux lance-roquettes multiples ukrainiens Grad dans la région de Kharkov.Parmi les armements détruits figurent également un char, deux véhicules de combat d’infanterie, cinq transports et trois drones.Des attaques repousséesLes forces russes ont déjoué des offensives sur plusieurs axes: à Koupiansk, à Donetsk et à Krasny Liman.Au total, les pertes de l’armée de Kiev ces dernières 24 heures dans ces zones représentent près de 180 morts et blessés.De plus, sur l’axe du sud de Donetsk, l'ennemi a été repoussé vers ses positions initiales après avoir tenté de regagner le terrain perdu dans les zones de certaines villes.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 177 hélicoptères, 2.565 drones, détruit 390 systèmes de défense antiaérienne, 6.825 chars et autres véhicules blindés, 904 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.620 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.362 unités de véhicules militaires.

