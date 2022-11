https://fr.sputniknews.africa/20221113/larmee-russe-repousse-les-forces-de-kiev-et-des-mercenaires-etrangers-dans-un-champ-de-mines-1056804790.html

L’armée russe repousse les forces de Kiev et des mercenaires étrangers dans un champ de mines

L’armée russe repousse les forces de Kiev et des mercenaires étrangers dans un champ de mines

L’armée russe a déjoué les offensives dans plusieurs directions en 24 heures et a repoussé les forces ennemies dans un champ de mines. Un arsenal des forces... 13.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-13T12:15+0100

2022-11-13T12:15+0100

2022-11-13T12:49+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

mine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1056383268_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_ca4bbd34383c11c827cd011ac76d7654.jpg

Les troupes russes ont repoussé les forces de Kiev et des mercenaires étrangers dans un champ de mines au sein de la République populaire de Lougansk, rapporte la Défense russe dans son bilan actualisé. Ils ont été dispersés près de la localité de Stelmakhovka. En ces dernières 24 heures, l’armée russe a repoussé deux attaques sur l’axe de Krasny Liman. Les forces de Kiev ont été stoppées à 2 kilomètres de la première ligne de défense. Dans la direction de Koupiansk, le nombre de combattants ennemis éliminés s’élève à 110 personnes, alors que plus de 60 ont été tués dans leur tentative d’offensive sur l’axe du sud de Donetsk.Dans cette zone, les forces russes ont pris le contrôle de la localité de Mayorsk.Armes détruitesUn arsenal des forces aériennes ukrainiennes a été détruit avec des armes russes de haute précision dans la région de Tcherkassy.Trois obusiers de production américaine M777 ont été pris pour cible dans la région de Zaporojié, ainsi qu’une trentaine d’instructeurs étrangers et de mercenaires qui faisaient des calculs de visée.Le radar d’un système d’arme sol-air S-300 et une station radar de production américaine AN/TPQ-50 ont aussi été frappés.Parmi les armements détruits figurent également un hélicoptère Mi-8 et six drones. Au moins 13 projectiles de lance-roquettes HIMARS, de production américaine, et d’Olkha ont été interceptés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 176 hélicoptères, 2.498 drones, détruit 388 systèmes de défense antiaérienne, 6.569 chars et autres véhicules blindés, 887 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.577 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.202 unités de véhicules militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, mine