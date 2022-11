https://fr.sputniknews.africa/20221111/obusiers-m777-helicoptere-mi-8-himars-harm-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24-heures-1056786144.html

Obusiers M777, hélicoptère Mi-8, HIMARS, HARM: ce que l’Ukraine a perdu en 24 heures

Obusiers M777, hélicoptère Mi-8, HIMARS, HARM: ce que l’Ukraine a perdu en 24 heures

Alors qu’elle se retirait de Kherson, l’armée russe a déjoué toutes les attaques ukrainiennes sur les autres axes. Elle a aussi frappé des obusiers américains... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T14:13+0100

2022-11-11T14:13+0100

2022-11-11T14:13+0100

donbass. opération russe

opération militaire

russie

ukraine

agm-88 harm (missile air-sol)

m142 himars

offensive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1056785903_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fcc27ab1feb904b221e255501e95ec82.jpg

Deux pelotons d’obusiers, dont certains de production américaine, ont été détruits par l’armée russe ces dernières 24 heures.Il s’agissait de canons légers américains tractés M777 et de canons automoteurs de type soviétique Akatsiya, neutralisés dans la région de Kharkov et dans la République populaire de Lougansk.Au moins neuf postes de commandement des forces ukrainiennes ont été pris pour cibles, ainsi qu’un entrepôt de munitions.Parmi les armements détruits figurent aussi un hélicoptère Mi-8 et sept drones. Au moins 32 projectiles de lance-roquettes HIMARS et cinq missiles antiradars HARM, de production américaine, ont été interceptés.Combats sur le terrainLes forces russes ont repoussé une attaque sur l’axe de Krasny Liman, éliminant près de 90 militaires ukrainiens et mercenaires.Sur les axes du sud de Donetsk et du sud de Koupiansk, deux tentatives d’offensive ont également été déjouées. Au total, près de 200 combattants ennemis y ont été tués.Vers 5h du matin le 11 novembre, les troupes russes ont finalisé leur retrait de Kherson et leur redéploiement sur la rive gauche du Dniepr. Les forces de Kiev ont essayé de contrecarrer ces manœuvres en tirant des obus HIMARS. Plus de 20 militaires ukrainiens se sont fait exploser sur des mines posées dans cette zone, ainsi que deux chars, deux canons automoteurs et trois véhicules de combat blindés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 174 hélicoptères, 2.486 drones, détruit 388 systèmes de défense antiaérienne, 6.511 chars et autres véhicules blindés, 885 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.569 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.166 unités de véhicules militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opération militaire, russie, ukraine, agm-88 harm (missile air-sol), m142 himars, offensive