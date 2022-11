https://fr.sputniknews.africa/20221110/operation-militaire-des-postes-de-commandement-ukrainiens-et-des-mercenaires-etrangers-aneantis-1056773837.html

Opération militaire: des postes de commandement ukrainiens et des mercenaires étrangers anéantis

En ces dernières 24 heures, les forces armées russes ont éliminé plus de 210 militaires ukrainiens et des mercenaires, ainsi que deux de leurs postes de...

Deux postes de commandement ukrainiens et des mercenaires étrangers ont été pris pour cibles par les forces armées russes au cours des dernières 24 heures, a fait savoir ce 10 novembre la Défense russe.Les frappes se poursuivent sur fond de retrait des troupes de la rive droite du Dniepr, annoncé la veille par le commandant de l’opération. Une décision qui a été prise pour éviter de lourdes pertes humaines.Le regroupement continue toujours vers des positions déjà préparées, a précisé l’instance.Quant aux autres axes, l’armée russe a réussi à stopper l’offensive des forces ukrainiennes dans les zones de Koupiansk et de Krasny Liman. Près de 160 militaires et mercenaires ont été éliminés. Au cours d’une autre tentative d’offensive ennemie, près du village de Nikolskoïe dans la République populaire de Donetsk, 55 combattants ont été tués.Armes détruitesUn entrepôt de munitions d’artillerie et un stock de carburant ont été frappés. Un avion d’attaque ukrainien Su-25, un hélicoptère Mi-8 et neuf drones ont aussi été abattus. Parmi les équipements ciblés figurent également trois stations radars AN TPQ-37 de production américaine. Au moins 21 projectiles de lance-roquettes HIMARS, de production américaine, et d’Ouragan, de conception soviétique, ont été interceptés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 173 hélicoptères, 2.479 drones, détruit 388 systèmes de défense antiaérienne, 6.491 chars et autres véhicules blindés, 885 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.564 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.158 unités de véhicules militaires.

