À trop soutenir Kiev, l’Allemagne se retrouve à court de munitions

"La guerre d'Ukraine a entraîné une énorme consommation de munitions et montre aux forces de l'Otan qu'elles ont besoin de reconstituer leurs stocks. Rheinmetall [entreprise allemande d’armement, ndlr] souligne que l'Ukraine tire chaque jour 6.000 à 10.000 cartouches dans le segment des gros et moyens calibres, et que la Russie en tire même 20.000. Sur les petits calibres, la consommation est susceptible d'être bien plus élevée", écrit Die Welt.