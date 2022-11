https://fr.sputniknews.africa/20221123/la-france-doit-arreter-de-livrer-des-canons-caesar-a-lukraine-juge-le-pen-1057070015.html

La France doit arrêter de livrer des canons Caesar à l'Ukraine, juge Le Pen

La France devrait arrêter de livrer des canons Caesar à l'Ukraine parce qu'elle ne peut pas "aider l'Ukraine (...) au détriment de (sa) propre sécurité", a... 23.11.2022, Sputnik Afrique

Interrogée sur CNews pour savoir si Paris devrait arrêter de livrer des canons Caesar à Kiev, la cheffe de file des députés Rassemblement nationale, réputée proche de Moscou, a répondu "Oui, je le crois".Dix-huit canons Caesar, fleuron de l'artillerie française, d'une portée de 40 kilomètres, ont été envoyés en Ukraine et six autres pourraient suivre prochainement."L'intégralité du matériel que l'on transfère aujourd'hui à l'Ukraine est du matériel qui manque à la France", et "livrer du matériel lourd, dont nos armées ont besoin, est affaiblir et prendre un risque sur notre sécurité intérieure", a-t-elle ajouté. Elle s'est dite toutefois favorable à "transmettre du savoir faire, des formations, du matériel de protection, des gilets pare-balles" à l'armée ukrainienne.Pour Marine Le Pen, "nous ne sommes pas en capacité, semble -t-il, aujourd'hui, de mener (la guerre) à la hauteur de l'efficacité qui devrait être celle de notre armée, de son savoir-faire, de ses capacités humaines".

