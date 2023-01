https://fr.sputniknews.africa/20230110/video-dun-tir-de-missile-iskander-sur-un-site-militaire-ukrainien--1057549490.html

Vidéo d'un tir de missile Iskander sur un site militaire ukrainien

Le ministère russe de la Défense a montré le tir d'un missile Iskander sur une infrastructure des forces ukrainiennes.

Le système de missiles balistiques de courte portée Iskander qui a tiré sur une infrastructure militaire ukrainienne a été filmé par le ministère russe de la Défense. La vidéo a été mise en ligne sur sa chaîne Telegram.Sur la vidéo, on voit le véhicule traverser une zone boisée, puis un champ détrempé avant d’arriver à sa position de tir.L’engin à quatre essieux est camouflé avec un filet spécial imbibé d’un agent chimique qui neutralise les ondes radio: il absorbe le signal ennemi en protégeant le véhicule contre le scannage.La vidéo montre également le travail du personnel à l’intérieur du véhicule et le lancement d’un missile.Après avoir tiré, l’équipage quitte la position, mais s’il n’est pas repéré il peut rester pour effectuer un tir de plus.Le commandant a raconté qu’il participait à l’opération en Ukraine "depuis le début, assez longtemps". Selon lui, ses subalternes sont bien entraînés et sont capables d’accomplir toute mission assignée.Pas de cibles inatteignablesLes Iskander sont utilisés contre des bunkers souterrains, des postes de commandement, des aérodromes, des dépôts de matériels et de munitions. Le missile balistique est invulnérable face aux systèmes de défense aérienne ennemis.Les systèmes de lancement peuvent également utiliser des missiles de croisière volant à une altitude très basse et contournant les configurations du terrain.

