https://fr.sputniknews.africa/20230110/larmee-russe-elargira-bientot-son-arsenal-darmes-de-frappe-selon-la-defense--1057550413.html

L'armée russe élargira bientôt son arsenal d'armes de frappe, selon la Défense

L'armée russe élargira bientôt son arsenal d'armes de frappe, selon la Défense

La Russie ne cessera pas de développer la triade nucléaire et se focalisera sur le renouvellement de ses forces armées complètes, a fait savoir le ministre... 10.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-10T11:05+0100

2023-01-10T11:05+0100

2023-01-10T11:53+0100

russie

défense

armée

armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103522/44/1035224473_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_37d965e03cc8c3a8b1284a2544d280fb.jpg

Développement de la triade nucléaire et mise au point des capacités de combat pour contenir toute agression. Le ministre russe de la Défense a résumé en quoi consistera le renouvellement des forces armées de son pays dans les plus prochains délais.Moscou détermine en tant que'objectif clé d'entreprendre "des mesures exhaustives" à ces fins.Qui plus est, Moscou vise à "élargir les arsenaux des armes de combat modernes", une nécessité déjà évoquée par Vladimir Poutine.En outre, la Russie continuera à développer la triade nucléaire et à maintenir sa préparation au combat, a insisté M.Choïgou.Le système de contrôle et de communication doit aussi être perfectionné, a-t-il ajouté. A cet égard, on envisage d'"utiliser activement les technologies d'intelligence artificielle."Sans mettre à part la nécessité de mettre au point l'équipement tactique du personnel militaire, le chef de la Défense russe a également estimé qu'il était important de tenir en compte "les initiatives civiles", dont les critiques.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, défense, armée, armes