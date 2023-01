https://fr.sputniknews.africa/20230110/pourquoi-la-bataille-de-bakhmout-peut-etre-decisive-pour-la-campagne-du-donbass-1057556625.html

Pourquoi la bataille de Bakhmout peut être décisive pour la campagne du Donbass

La progression russe dans la ville de Bakhmout marque une avancée sur le front du Donbass, a déclaré à Sputnik le vétéran de l'armée américaine Mark Sleboda... 10.01.2023, Sputnik Afrique

La bataille acharnée pour la ville de Bakhmout (ou Artiomovsk) pourrait marquer une étape importante dans la campagne du Donbass, a expliqué à Sputnik Mark Sleboda, vétéran de l'armée américaine et analyste en affaires internationales.La ville revêt en effet un intérêt stratégique par sa situation géographique. C’est un important nœud de communication et un point permettant un meilleur contrôle du canal Severski Donetsk-Donbass, qui alimente la ville de Donetsk en eau.Bakhmout est par ailleurs une cheville ouvrière de la deuxième ligne de défense de Kiev. La prise de la ville fragiliserait le dispositif ukrainien, permettant de nouvelles avancées russes, souligne le spécialiste.La perte de la ville serait également un coup dur pour Kiev, car c’est une position défensive de premier choix. La zone est très facile à défendre et très difficile à attaquer, précise Mark Sleboda. Le défenseur a l’avantage de la hauteur et peut utiliser favorablement la rivière et les divers plans d’eau de la ville. Par ailleurs un vaste réseau de tunnels forme une sorte de "ville sous la ville".Avancée russe, saignée ukrainienneLes combats autour de Bakhmout durent depuis l’été mais se sont nettement intensifiés en cette fin d’année. Les troupes russes sont sur le point de prendre le contrôle de Soledar, ville à moins d’une vingtaine de kilomètres, annonçait ce 9 janvier les autorités de la République populaire de Donetsk.Les deux parties ont fait de Bakhmout un objectif à tenir ou à conquérir, et les pertes ukrainiennes y semblent importantes. Mi-décembre, l’ancien sénateur de Virginie Richard Black avait parlé de "chaudron de la mort" pour l’armée ukrainienne.

