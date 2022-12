https://fr.sputniknews.africa/20221218/chaudron-de-la-mort-les-troupes-ukrainiennes-souffrent-a-bakhmout-selon-un-ex-senateur-americain-1057308145.html

"Chaudron de la mort": les troupes ukrainiennes souffrent à Bakhmout, selon un ex-sénateur américain

"Chaudron de la mort": les troupes ukrainiennes souffrent à Bakhmout, selon un ex-sénateur américain

Les pertes ukrainiennes près de la ville de Bakhmout sont catastrophiques, affirme un ex-sénateur américain. Les effectifs de Kiev fondent, alors que ceux de... 18.12.2022, Sputnik Afrique

L’Ukraine est en train de subir un sérieux revers à Bakhmout, dans la région de Donetsk, à en croire l’ancien sénateur de Virginie Richard Black. Les troupes de Kiev s’y font décimées et la bataille pourrait bien marquer un jalon dans le conflit, a affirmé lors d’une visioconférence celui qui est aussi un ex-colonel de l’armée américaine.Les pertes ukrainiennes sont d’autant plus inquiétantes que la Russie se renforce de son côté. Moscou "a commencé avec succès à quadrupler ses forces armées, en vue du début de l'année prochaine", a encore souligné l’ancien sénateur. Il a repris l’estimation d’Ursula von der Leyen, qui avait parlé de 100.000 soldats ukrainiens tués. La présidente de la Commission européenne avait lâché ce chiffre début décembre, avant de rétropédaler.Ville stratégiqueLa ville de Bakhmout/Artiomovsk, est située en République populaire de Donetsk, dans la partie contrôlée par Kiev. Avec son réseau de routes et de voies ferrées, c’est une plaque tournante du transport pour approvisionner les troupes ukrainiennes dans le Donbass.Selon le ministère russe de la Défense, l'Ukraine a perdu plus de 8.300 soldats en novembre. De violentes batailles se sont notamment déroulées dans des zones proches Bakhmout.

