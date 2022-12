https://fr.sputniknews.africa/20221214/larmee-russe-elimine-300-militaires-ukrainiens-et-detruit-un-entrepot-avec-plus-de-5000-obus-1057268665.html

L’armée russe élimine 300 militaires ukrainiens et détruit un entrepôt avec plus de 5.000 obus

L'armée russe élimine 300 militaires ukrainiens et détruit un entrepôt avec plus de 5.000 obus

Dans les dernières 24 heures, les forces armées russes ont déjoué toutes les attaques ukrainiennes et pris le contrôle partiel d’une localité sur l’axe de... 14.12.2022, Sputnik Afrique

Un entrepôt de munitions a été détruit à Kramatorsk, où 2.000 obus de lance-roquettes Grad et plus de 3.000 autres projectiles étaient stockés, a indiqué le 14 décembre la Défense russe dans son bilan quotidien concernant son opération militaire.Toujours près de cette ville, le poste de commandement ukrainien baptisé "Liman" a été annihilé.Les troupes russes ont également entravé l’offensive de trois groupes d’assaut ukrainiens dans la République populaire de Lougansk (RPL), dans la direction de Krasny Liman.Cinq groupes de sabotage et de reconnaissance ont été visés près de Tchervonaïa Dibrova, en RPL, et près de Torskoïé, en République populaire de Donetsk.Une attaque de quatre groupes d’assaut a aussi été repoussée dans la direction du sud de Donetsk. Les frappes russes y ont également contrarié le redéploiement des troupes de réservistes ukrainiens.Sur l’axe de Donetsk, l’armée russe a pris le contrôle de la plus grande partie de la localité du nom de Vodyanoïé.Au total, l’Ukraine a vu 300 de ses militaires être mis hors de combat dans tous ces affrontements ces dernières 24 heures.Armes détruitesLes forces armées russes ont pris pour cible deux stations radar de production américaine AN/TPQ-37, installées dans la République populaire de Donetsk, tout comme un entrepôt de munitions dans la région de Zaporojié, près de Kamenskoïé.La DCA russe a intercepté un obus de lance-roquettes de production américaine HIMARS ainsi que trois drones.Enfin, 93 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires dans 186 zones ont été visés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 343 avions, 183 hélicoptères, 2.658 drones, détruit 396 systèmes de défense antiaérienne, 7.099 chars et autres véhicules blindés, 931 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.685 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.599 unités de véhicules militaires.

