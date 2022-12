https://fr.sputniknews.africa/20221213/les-forces-de-kiev-continuent-dechouer-dans-leurs-tentatives-doffensive-sur-la-ligne-de-front-1057258385.html

Les forces de Kiev continuent d’échouer dans leurs tentatives d’offensive sur la ligne de front

Les forces de Kiev continuent d’échouer dans leurs tentatives d’offensive sur la ligne de front

Environ 170 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers ont été éliminés par l’armée russe ces dernières 24 heures dans des offensives lancées par Kiev qui... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T14:01+0100

2022-12-13T14:01+0100

2022-12-13T15:12+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

offensive

opération militaire

m142 himars

donetsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1057258224_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_9e55d4cc6c9be37f9adc1bac6443027e.jpg

Sept postes de commandement ukrainiens ont été détruits lors des frappes russes ces dernières 24 heures, rapporte la Défense russe dans son bilan quotidien de son opération spéciale.Près de Koupiansk, les troupes russes ont ravagé les positions de tir des forces de Kiev appuyées par des mercenaires étrangers. Leurs pertes s’élèvent à plus de 40 personnes.Les troupes russes ont également entravé l’offensive de trois groupes d’assaut ukrainiens dans la zone de Krasny Liman, lesquels ont perdu une cinquantaine de militaires tués ou blessés.Sur l’axe de Donetsk, trois attaques ukrainiennes ont aussi été repoussées, plus de 30 combattants éliminés. L’armée russe a également déjoué une offensive sur l’axe sud de Donetsk. Environ 50 militaires ukrainiens y ont été tués.Armes détruitesPlusieurs lance-roquettes multiples ont été anéantis près de Krasny Liman lors d’une frappe des forces aérospatiales russes, ainsi qu’un entrepôt de munitions à côté de Konstantinovka dans la République populaire de Donetsk.De la même manière, deux obus de lance-roquettes multiples HIMARS et un missile antiradar HARM, tous de production américaine, ont été interceptés, ainsi que deux drones.Enfin, 86 postes d'artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaires dans 172 zones ont été visés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 343 avions, 183 hélicoptères, 2.655 drones, détruit 396 systèmes de défense antiaérienne, 7.087 chars et autres véhicules blindés, 930 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.684 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.582 unités de véhicules militaires.

russie

ukraine

donetsk

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, offensive, opération militaire, m142 himars, donetsk, инфографика