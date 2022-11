https://fr.sputniknews.africa/20221120/larmee-russe-detruit-plusieurs-systemes-himars-et-obusiers-m777-americains-1057037004.html

L’armée russe détruit plusieurs systèmes HIMARS et obusiers M777 américains

L’armée russe détruit plusieurs systèmes HIMARS et obusiers M777 américains

Un atelier de fabrication de moteurs pour avions a été frappé par les forces armées russes en Ukraine durant ces dernières 24 heures. Des systèmes HIMARS et... 20.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-20T14:30+0100

2022-11-20T14:30+0100

2022-11-20T14:37+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

m142 himars

m777 (obusier)

conflit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103389/44/1033894432_0:305:1033:886_1920x0_80_0_0_068e37dbc684842e41374bbd8ff710d9.jpg

Le ministère russe de la Défense a confirmé ce dimanche 20 novembre avoir frappé l’usine Motor Sic située dans la ville de Zaporojié. Les missiles ont détruit notamment un atelier de fabrication de moteurs pour avions. Auparavant, des habitants de la ville avaient publié la vidéo d’une puissante explosion survenue sur la zone de l’usine dans la nuit de vendredi à samedi.Si l’armée russe intercepte quotidiennement plusieurs projectiles tirés depuis des lance-roquettes multiples HIMARS, ce dimanche elle a annoncé avoir détruit les systèmes même. Ainsi l’Ukraine a perdu en 24 heures deux systèmes HIMARS sans compter quatre obusiers M777, tous de production américaine, ainsi que six drones.Provocations nucléaires de KievD’après la Défense russe, l’Ukraine n'arrête pas de tirer contre la centrale nucléaire de Zaporojié. Samedi, son artillerie a lancé 11 obus de gros calibre sur ce territoire, dont huit ont explosé entre le bloc énergétique numéro 5 et le bâtiment spécial numéro 2, et trois entre les blocs énergétiques numéro 4 et 5. Un des obus a frappé le toit du bâtiment spécial numéro 2. Dimanche matin, deux obus ont été tirés contre des lignes de courant de la centrale.L’artillerie ukrainienne ouvrait le feu depuis la localité Marganets de la région de Dniepropetrovks. Via un tir de riposte, elle a été neutralisée. Le niveau de radiation reste à la normale.Les pertesSur la ligne de front, l’ennemi a échoué dans plusieurs attaques et a perdu en 24 heures 70 militaires, dont des mercenaires, sept blindés et huit véhicules.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 177 hélicoptères, 2.538 drones, détruit 388 systèmes de défense antiaérienne, 6.729 chars et autres véhicules blindés, 899 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.604 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.293 unités de véhicules militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, m142 himars, m777 (obusier), conflit