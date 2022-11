https://fr.sputniknews.africa/20221127/pres-de-7000-obus-de-gros-calibre-et-plus-de-100-projectiles-de-himars-detruits-par-larmee-russe-1057103423.html

Près de 7.000 obus de gros calibre et plus de 100 projectiles de HIMARS détruits par l’armée russe

Près de 7.000 obus de gros calibre et plus de 100 projectiles de HIMARS détruits par l’armée russe

Une centaine d’obus pour HIMARS et 7.000 projectiles d’artillerie de gros calibre détruits, une centaine de mercenaires étrangers et six postes de commandement... 27.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-27T16:03+0100

2022-11-27T16:03+0100

2022-11-27T16:04+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

opération militaire

ministère russe de la défense

m142 himars

conflit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1055357039_0:22:2229:1276_1920x0_80_0_0_c4feb80c9fac0c018aea39cbd56b3f46.jpg

L’armée russe a détruit un entrepôt ukrainien avec plus de 7.000 obus d'artillerie de gros calibre de fabrication étrangère, a fait savoir ce 27 novembre le ministère russe de la Défense.Située près de la ville de Dniepropetrovsk, l’installation abritait aussi une centaine d’obus de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS, anéantis eux aussi.En outre, ces dernières 24 heures, quatre dépôts d’armements de missiles et d'artillerie ont été démolis dans la région de Zaporojié.D’après l’instance, l’aviation et des unités d’artillerie russes ont frappé six postes de commandement de l’ennemi dans la région de Kherson, de Kharkov et la République populaire de Donetsk.De plus, les troupes russes ont éliminé 62 unités d'artillerie ukrainiennes, des effectifs et des équipements militaires dans 137 zones.Les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté deux obus de HIMARS dans la région de Kherson et un projectile d’artillerie guidé Excalibur de production américaine dans la région de Soumy.Une centaine de mercenaires étrangers et six véhicules blindés ont été anéantis par une frappe avec des armes de haute précision par l’armée russe dans la République populaire de Donetsk.Des attaques repousséesLes troupes russes ont déjoué des offensives sur plusieurs axes: à Koupiansk, à Donetsk, au sud de Donetsk et à Krasny Liman.Au total, les pertes de l’armée de Kiev ces dernières 24 heures dans ces zones représentent près de 210 morts et blessés.Parmi les armements détruits figurent également deux chars, un véhicule de combat d’infanterie, quatre unités de véhicules spéciaux, 12 transports, sept blindés et deux véhicules de transport de troupes MT-LB.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 177 hélicoptères, 2.565 drones, détruit 390 systèmes de défense antiaérienne, 6.848 chars et autres véhicules blindés, 904 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.620 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.381 unités de véhicules militaires.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, opération militaire, ministère russe de la défense, m142 himars, conflit, инфографика