L’armée russe poursuit son offensive sur l’axe de Donetsk, infligeant des pertes aux forces de Kiev

Plus d’une centaine de militaires ukrainiens ont été éliminés lors de l’offensive russe dans la République populaire de Donetsk (RPD). Un dépôt de munitions... 29.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-29T15:11+0100

2022-11-29T15:11+0100

2022-11-29T15:13+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

radar

offensive

guerre

Le ministère russe de la Défense a annoncé ce mardi 29 novembre que l’armée ukrainienne avait perdu en 24 heures plus d’une centaine de militaires, ainsi qu’un char, cinq blindés et cinq véhicules dans la République populaire de Donetsk (RPD).Sur l’axe de Koupiansk, les forces russes ont repoussé l’attaque d’une unité tactique de l’ennemi en éliminant plus de 30 soldats et détruisant deux blindées et quatre véhicules.Les frappes de l’artillerie et des forces aériennes russes ont empêché une attaque similaire sur l’axe de Krasny Liman. Ici les pertes ennemies en 24 heures s’élèvent à 40 militaires, deux blindés et deux véhicules.Armes détruitesEn outre, l’armée russe a détruit une station radar AN TPQ-37 de production américaine et une autre ukrainienne, baptisée Pélikan, sans compter un véhicule antiaérien 9K33 Osa dans la République populaire de Lougansk (RPL). Un dépôt de munitions a été également anéanti dans la région de Zaporojié. Neuf drones ont été abattus par la DCA dans les différentes localités de la RPD et la RPL et deux projectiles de lance-roquettes multiples Ouragan interceptés.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 177 hélicoptères, 2.581 drones, détruit 391 systèmes de défense antiaérienne, 6.876 chars et autres véhicules blindés, 904 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.628 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.406 unités de véhicules militaires.

