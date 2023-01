https://fr.sputniknews.africa/20230108/bakhmout-abonde-en-villes-souterraines-avec-des-troupes-ukrainiennes-selon-le-chef-du-groupe-wagner-1057534785.html

Bakhmout abonde en villes souterraines avec des troupes ukrainiennes, selon le chef du groupe Wagner

Les combats pour Bakhmout (Artiomovsk) ont une importance stratégique, a estimé le fondateur du groupe Wagner. Ses alentours disposent de mines à une... 08.01.2023, Sputnik Afrique

Il existe un réseau de villes souterraines près de Bakhmout (Artiomovsk) dans le Donbass, au sein desquelles des troupes ukrainiennes se cachent, rapporte Evgueni Prigojine, fondateur du groupe paramilitaire Wagner.Une raison pour laquelle les combats intenses pour cette ville qui durent depuis des mois ont une importance stratégique:"Le système des mines de Soledar et de Bakhmout en fait un réseau de villes souterraines", a-t-il indiqué sur sa chaîne Telegram.Bakhmout dispose de "capacités défensives historiques et géographiques uniques". En effet, la ville est divisée en plusieurs parties par un cours d'eau. Ses banlieues sont situées dans un espace unique, riches en ravins et hauteurs "qui sont des tunnels naturels". Enfin, plusieurs petites localités y "forment un système de défense unique".Revenant sur la lente progression de l’armée russe à Bakhmout, Evgueni Prigojine a mis en valeur début janvier d’innombrables lignes de défense érigées par les Ukrainiens pratiquement dans chaque bâtiment. Selon lui, elles se succèdent tous les dix mètres, alors que les troupes russes passent plusieurs jours à prendre une maison.Ville stratégiqueLa ville de Bakhmout/Artiomovsk, est située en République populaire de Donetsk, dans la partie contrôlée par Kiev. Avec son réseau de routes et de voies ferrées, c’est une plaque tournante du transport pour approvisionner les troupes ukrainiennes dans le Donbass.Les combats pour la ville durent depuis le mois d’août.

