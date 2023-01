L’armée russe poursuit le cessez-le-feu malgré les tirs d’artillerie, a déclaré le ministère de la Défense.

En même temps, le régime de Kiev a continué à bombarder les zones habitées et les positions russes tout au long de la journée. D’après la source, plus de 60 obus de gros calibre ont été tirés sur Donetsk, et des projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS ont frappé la ville de Makeïevka.