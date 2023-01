https://fr.sputniknews.africa/20230107/tabou-militaire-brise-la-france-livre-a-lukraine-des-chars-legers--1057524566.html

"Tabou militaire brisé": la France livre à l’Ukraine des chars légers

La livraison par la France de blindés légers marque le franchissement d'une ligne rouge, selon le média britannique The Telegraph. De plus, les États-Unis et... 07.01.2023, Sputnik Afrique

Pour la première fois en 10 mois de conflit armé, l’Ukraine recevra des blindés occidentaux modernes. Il s’agit de chars légers à roues AMX-10 RC de fabrication française. L’annonce a été faite le 4 janvier, suite à une conversation entre les Présidents français et ukrainien.Produit depuis les années 1980, cet engin blindé léger amphibie de 15 tonnes a été conçu non pour le combat, mais pour faire du renseignement et de la reconnaissance sur des zones de conflit. Il n'est pas équipé de chenilles. La version RC - qui sera envoyée à l'armée ukrainienne - est sans blindage supplémentaire, ce qui n'en fait pas une arme de confrontation directe.Paquets d’aidesThe Telegraph s’attendait à ce qu’une "ruée des alliés suive".En effet, le lendemain de l’annonce faite par la France, l'Allemagne et les États-Unis ont également fait savoir qu'ils livreraient des engins similaires. Ainsi, la nouvelle aide américaine de 3 milliards de dollars comprend 50 blindés chenillés Bradley de type M2A2. L’Allemagne livrera 40 Marder, blindés légers destinés au transport de troupes.Le revirement de la position française?Cette offre hexagonale surprise marque probablement un changement de la position d’Emmanuel Macron qui "ne croit plus pouvoir négocier avec M. Poutine", selon The Telegraph.En effet, le Président s’est plusieurs fois entretenu avec son homologue russe depuis le déclenchement des hostilités en février 2022. En juin il a appelé à "ne pas humilier" la Russie. Sa phrase a déclenché une vague d’incompréhension de la part des dirigeants occidentaux.Position russeMoscou a déjà envoyé une note aux pays de l'Otan en raison de la fourniture d'armes à l'Ukraine.Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a noté que toute cargaison contenant des armes deviendrait une cible légitime. La diplomatie russe a déclaré que les pays de l'Alliance "jouaient avec le feu" en fournissant l'Ukraine.

