Les forces de Kiev ont violé le cessez-le-feu de Noёl plus d’une centaine de fois en 24 h

En ces dernières 24 heures, les forces de Kiev ont tiré plus d’une centaine de fois, violant ainsi le cessez-le-feu du Noёl orthodoxe. Des frappes d’HIMARS ont... 07.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-07T15:02+0100

2023-01-07T15:02+0100

2023-01-07T16:29+0100

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/07/1057526735_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_95db2f17ada82757a4b4f4ff4f1442f7.jpg

L’armée russe a été contrainte de repousser plus d’une centaine d’attaques ukrainiennes d’artillerie en plein cessez-le-feu du Noёl orthodoxe, annoncé par Moscou.Les forces armées de Kiev ont tiré plus de 50 fois dans les directions de Soledar, d’Avdeïevka et de Maryinka et 11 fois sur l’axe de Krasny Liman.Plus de 60 obus de gros calibre ont été lancés par les militaires ukrainiens sur des quartiers résidentiels de Donetsk. Des frappes d’un système de lance-roquettes multiples HIMARS ont été menées contre la ville de Makeïevka dans la République populaire de Donetsk (RPD).L’Ukraine a réalisé plus de 31 tirs d’artillerie dans la région de Zaporojié et 17 sur les axes de Kherson et Krivoï Rog. Les forces armées russes ont dû riposter et repousser ces attaques.Ce cessez-le-feu a été annoncé par le Président russe pour les 6 et 7 janvier à l’occasion du Noël orthodoxe. Une proposition qui a été initialement faite par Cyrille, patriarche de Moscou et de toutes les Russies.Sur le terrainLes troupes russes ont aussi déjoué deux attaques sur l’axe de Krasny Liman, près de la réserve forestière Serebryansky. Les pertes de Kiev s’élèvent à plus de 30 militaires, deux obusiers D-20, un véhicule blindé et une camionnette.Dans la direction de Donetsk, plus de 50 soldats ukrainiens sont morts dans leur tentative d’attaque, repoussée par l’armée russe. Quant à l’axe du sud de Donetsk, une autre attaque a été suivie par des tirs russes de riposte ayant ciblé plu de 20 combattants ennemis, tout comme deux obusiers D-30, un véhicule blindé et deux camionnettes. Une vingtaine d'autres ont été éliminés sur l'axe de Koupiansk.La DCA russe a intercepté cinq obus de lance-roquettes multiples HIMARS de production américaine et d’Ouragan, un missile antiradar HARM, lui aussi produit aux États-Unis, ainsi que quatre drones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 360 avions, 199 hélicoptères et 2.843 drones, ainsi que détruit 400 systèmes de défense antiaérienne, 7.441 chars et autres blindés, 972 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.787 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 7.957 autres véhicules militaires.

2023

