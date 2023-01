Plus de 60 militaires russes tués dans une frappe sur Makeevka dans la nuit du Nouvel an

https://fr.sputniknews.africa/20230102/plus-de-60-militaires-russes-tues-dans-une-frappe-sur-makeevka-dans-la-nuit-du-nouvel-an-1057486353.html

2023-01-02T14:20+0100

2023-01-02T14:20+0100

2023-01-02T16:38+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

m142 himars

La Défense russe a fait état de la mort de 63 militaires dans une frappe de HIMARS sur un point de déploiement temporaire à Makeïevka, en République populaire de Donetsk.Au total, quatre roquettes ont atteint le site, alors que deux autres ont été interceptés. Le ministère promet d'apporter tout le soutien nécessaire aux proches des victimes.Les forces russes ont pour leur part jusqu'à 180 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers sur les axes de Donetsk, de Krasny Liman et de Koupiansk au cours des dernières 24 heures, assure la Défense.Dans le même temps, 15 drones ukrainiens ont été abattus dans les républiques de Donetsk et de Lougansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporojié. En outre, deux systèmes américains M777 et un canon automoteur polonais Krab ont été détruits.

