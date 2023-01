https://fr.sputniknews.africa/20230106/terreur-inhumaine-et-immonde-lire-de-moscou-contre-larrestation-du-chef-de-sputnik-lituanie-1057516588.html

"Terreur inhumaine et immonde": l’ire de Moscou contre l’arrestation du chef de Sputnik Lituanie

Accusé d’avoir violé des sanctions de l’UE, le rédacteur en chef de Sputnik Lituanie, Marat Kassem, a été arrêté en Lettonie. Moscou condamne cet acte... 06.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-06T11:01+0100

Le rédacteur en chef de Sputnik Lituanie, Marat Kassem, a été arrêté le 5 janvier par les services de renseignement lettons à Riga et placé en garde à vue, a appris Sputnik. L’agence et ses nombreux employés sont visés par des sanctions occidentales.M.Kassem, qui possède la nationalité lettonne, est accusé par son pays d'avoir violé des sanctions antirusses de l’UE et d'espionnage. Cette infraction est passible de 20 ans de prison. Son avocat a 10 jours pour faire appel de la décision.Moscou a qualifié cette arrestation d’attaque de Riga contre la liberté d’expression:Cet acte fait ainsi preuve de la capacité de Riga à "rejeter toutes les normes juridiques et les principes d’un État civilisé pour sévir contre les personnes indésirables".Menaces et persécutionsLa diplomatie russe a aussi exigé auprès des organisations internationales et des organismes de surveillance de la liberté d'expression d’agir pour protéger le journaliste qui a déclaré avoir été menacé "à plusieurs reprises".En été dernier, Marat Kassem témoignait déjà de persécutions de la part des autorités des pays baltes pour ses activités professionnelles."Cela caractérise un régime qui ne respecte pas la liberté d'expression, qui se développe dans ce pays et qui s'installe dans toute l'Union européenne. C'est une tendance très dangereuse", conclut-il.Avant son arrestation, Marat Kassem travaillait et vivait à Moscou. Il est retourné en Lettonie fin décembre pour des raisons familiales.Une manifestation en son soutien aura lieu dans l’après-midi du 6 janvier à Moscou, près de l’ambassade lettonne.

sputnik, sanctions, violations, droits de l’homme, lituanie, lettonie, journalistes, journalisme