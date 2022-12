https://fr.sputniknews.africa/20221218/sanctions-de-lue-bloquer-rt-pour-maintenir-les-gens-dans-lignorance-1057305822.html

Sanctions de l’UE: bloquer RT pour maintenir les gens "dans l’ignorance"

Sanctions de l’UE: bloquer RT pour maintenir les gens "dans l’ignorance"

Au lendemain de l’entrée en vigueur d’un neuvième paquet de sanctions contre la Russie ciblant notamment des médias, un ex-analyste de la CIA est revenu sur le... 18.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-18T11:15+0100

2022-12-18T11:15+0100

2022-12-18T11:15+0100

international

union européenne (ue)

russie

sanctions

médias

chaîne de télévision

blocage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104221/52/1042215291_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_c6abd5149e9397ed9b630db66c27c37a.jpg

Lors d'un sommet européen qui s'est tenu à Bruxelles jeudi soir, les 27 pays membres de l'Union européenne ont approuvé un neuvième paquet de sanctions contre la Russie et ses médias, entré en vigueur vendredi 16 décembre avec sa publication au Journal officiel de l'UE.L’ex-analyste de la CIA Larry Johnson a commenté les restrictions européennes contre les médias russes, notamment RT.Selon lui, les gouvernements qui se conduisent de cette façon font montre de leur faiblesse et de leur impuissance.Aucun entretien préliminaire"Je suis beaucoup passé à la télévision, sur toutes les grandes chaînes américaines: ABC, CBS, NBC, sur différentes chaînes par câble, sur Fox News et la BBC. RT est l’unique chaîne d’information à laquelle j’ai été invité sans entretien préliminaire pour savoir si mon opinion correspond à ce que la chaîne veut entendre", a-t-il révélé.Larry Johnson a ajouté que lorsque la Russie remportera la victoire, l’Occident, surtout l’Europe, devra choisir: continuer de rester sans ressources énergétiques ou "grandir enfin" et entretenir de bonnes relations avec Moscou.Des chaînes TV et une société de télécommunication cibléesDans le cadre de son neuvième paquet de sanctions, l’UE a notamment engagé la procédure de suspension des licences de diffusion de quatre autres médias russes, Sputnik et RT ayant été bloqués dès le mois de mars.Il s’agit des chaînes de télévision NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV et Pervyi Kanal. La mesure s'impose également à la société Intelsat qui fournit des services de télécommunication par satellites.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, union européenne (ue), russie, sanctions, médias, chaîne de télévision, blocage