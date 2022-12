Les nouvelles sanctions antirusses ne feront qu’"aggraver les problèmes socio-économiques" de l’UE

"Les conséquences douloureuses de la politique antirusse ne vont que s'amplifier pour l’UE, non sans "l'aide" des États-Unis, qui sont le principal bénéficiaire de la crise sécuritaire sur le continent européen et de la rupture des liens commerciaux et économiques entre l'Union européenne et la Russie", a tranché Maria Zakharova.