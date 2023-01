https://fr.sputniknews.africa/20230106/le-maroc-aurait-promis-douvrir-une-ambassade-en-isral-sil-reconnait-sa-souverainete-sur-le-sahara-1057516938.html

Le Maroc aurait promis d’ouvrir une ambassade en Israёl s’il reconnaît sa souveraineté sur le Sahara

Rabat envisage l’ouverture d’une ambassade en Israёl, mais ce geste ne serait pas gratuit, rapporte Axios, citant une source proche du dossier. En... 06.01.2023, Sputnik Afrique

Le Maroc pourrait ouvrir une ambassade en Israёl en échange de la reconnaissance de sa souveraineté au Sahara occidental, a écrit Axios en se référant à des responsables israéliens proches du dossier.Selon cette source, Rabat a soulevé cette question à maintes reprises au cours de ces derniers mois.En effet, la position de Tel-Aviv sur le Sahara occidental reste incertaine. Ayelet Shaked, qui était ministre israélien de l'Intérieur à l’époque, a déclaré en juin dernier qu'Israël reconnaissait la souveraineté marocaine sur le Sahara. Une annonce qui a été faite lors de sa visite au Maroc.Dans la foulée, le chef de la diplomatie israélienne a nuancé ces propos, soulignant que "le plan d’autonomie du Maroc pour le Sahara est un développement positif".Quelques semaines plus tard, le ministre de la Justice de l'époque, Gideon Sa'ar, a emboîté le pas à M.Shaked en déclarant la souveraineté de Rabat sur ce territoire contesté. Cependant, Tel-Aviv est intervenu de nouveau pour prendre ses distances avec cette affirmation.Épineuse questionLes relations israélo-marocaines ont été rompues en 2000 après le début de la deuxième intifada. Elles ont été reprises 20 ans plus tard lorsque Washington a décidé de reconnaître la souveraineté du royaume sur le Sahara. Des bureaux marocains de liaison diplomatique ont été ensuite ouverts en Israël. Le roi Mohammed VI a promis en 2021 au Premier ministre Benyamin Netanyahou d’ouvrir prochainement une ambassade.Le conflit sur le Sahara occidental brouille depuis longtemps les relations entre le Maroc et l’Algérie. Rabat prône l’octroi au territoire, considéré par l’Onu comme non autonome, un statut d’autonomie sous souveraineté marocaine. De l’autre côté, le mouvement indépendantiste du Front Polisario, ainsi que l’Algérie, sont pour un référendum.

