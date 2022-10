https://fr.sputniknews.africa/20221011/paris-a-t-il-promis-un-geste-envers-alger-sur-le-sahara-occidental-1056476556.html

Paris a-t-il promis un geste envers Alger sur le Sahara occidental?

Dans la foulée de la visite d’Élisabeth Borne à Alger, la France pourrait prendre une nouvelle position concernant le sort du Sahara occidental, celle prônée... 11.10.2022, Sputnik Afrique

La question du conflit du Sahara occidental, qui brouille depuis longtemps les relations entre le Maroc et l’Algérie, a été au cœur des discussions entre les ministres français et algérien des Affaires étrangères, Catherine Colonna et Ramtane Lamamra. La chef de la diplomatie française faisait partie de la délégation hexagonale conduite le 9 et 10 octobre en Algérie par la Première ministre française Élisabeth Borne.La France ne va désormais plus s’aligner sur le Maroc en reconnaissant définitivement sa souveraineté sur le Sahara occidental, d’après Maghreb intelligence. Paris va adopter la position algérienne, c’est-à-dire, prôner l’indépendance du Sahara occidental vis-à-vis du Maroc, l’option du mouvement indépendantiste du Front Polisario.Soutien au sein de l’OnuC’est "au sein des instances de l’Onu" que l’Algérie a besoin de ce soutien, préconise-t-il:Garanties données par la diplomatie françaiseToujours selon Maghreb intelligence, la France a rassuré l’Algérie en garantissant que Paris se contentera de soutenir les efforts de l’Onu pour la résolution de ce conflit sans avantager ouvertement la position marocaine.Dans le dossier du Sahara occidental, le Maroc prône l’octroi au territoire, considéré par l’Onu comme non autonome, d’un statut d’autonomie sous sa souveraineté. Le mouvement indépendantiste du Front Polisario, ainsi que l’Algérie, sont, quant à eux, pour un référendum et l’indépendance de la région.

