La Première ministre française arrive en Algérie

La Première ministre française arrive en Algérie

Élisabeth Borne, Première ministre française, s'est rendue ce dimanche en Algérie pour une visite de deux jours. 09.10.2022

2022-10-09T17:20+0200

2022-10-09T17:20+0200

2022-10-09T17:43+0200

élisabeth borne

algérie

france

Accompagnée d'une quinzaine de ministres, la Première ministre française, Elisabeth Borne, est arrivée ce dimanche 9 octobre à Alger pour une visite destinée à donner "une impulsion nouvelle" à la réconciliation amorcée en août par les Présidents des deux pays.La Première ministre a été accueillie par son homologue Aïmene Benabderrahmane à sa descente d'avion.Mme Borne entamera sa visite par des gestes mémoriels. Elle présidera également avec son homologue algérien, la réunion du 5e Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), dont la dernière édition remonte à 2017, où il sera surtout question de "coopération économique".La cheffe du gouvernement français rencontrera et déjeunera lundi avec le président Tebboune, qui avait conclu avec Emmanuel Macron le 27 août un "partenariat renouvelé" autour de six axes qui restent à concrétiser.Quid des visas, de la colonisation ou du gaz?Rien n'est attendu, lors de cette visite de deux jours, sur la question, sensible, de la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Quant à l'autre question délicate des visas, "les discussions n'ont pas encore abouti", disait jeudi Matignon. Le dossier du gaz n'est pas à l'ordre du jour de la visite non plus, selon Matignon.Mme Borne a dit à TSA souhaiter "néanmoins continuer à développer notre partenariat dans ce secteur avec l'Algérie, notamment en matière de GNL, et pour accroître l'efficience de ses capacités de production gazière".

