https://fr.sputniknews.africa/20221009/elisabeth-borne-a-alger-quels-sont-les-enjeux-de-la-visite-1056432590.html

Élisabeth Borne à Alger: quels sont les enjeux de la visite?

Élisabeth Borne à Alger: quels sont les enjeux de la visite?

La Première ministre française se rendra à Alger ce dimanche 9 octobre pour parler jeunesse et coopération économique. Au micro de Sputnik, le Dr Ahmed Kated... 09.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-09T07:26+0200

2022-10-09T07:26+0200

2022-10-09T07:26+0200

algérie

france

élisabeth borne

énergie

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104267/41/1042674121_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6678971501dc01362fade1ebcffa881.jpg

La venue d’Élisabeth Borne en Algérie fait suite à celle du Président Macron en août dernier, marquée par la signature de la déclaration pour un partenariat renouvelé entre Alger et Paris. Alors que les pays Occidentaux traversent une crise énergétique, l’Algérie a sa carte à jouer. De son côté, l'Hexagone compte renforcer ses positions dans le pays africain. Plusieurs chefs d’entreprises françaises feront partie de la délégation qui se rendra à Alger.Au micro de Sputnik, le Dr Ahmed Kated a dévoilé les enjeux de la visite. Selon lui, elle permettra d’ouvrir une nouvelle page dans les relations franco-algériennes grâce à la déclaration citée plus haut.Il est persuadé que "la question de l’énergie sur fond de crise mondiale du gaz" sera évoquée lors de la visite."L’Algérie fournit à la France l’équivalent de 3,5 milliards m3 de gaz par an, ce qui n’est pas rien. Il y a également la question des migrants et du retour de certains clandestins algériens en France. Donc il y a ce point d’achoppement et les deux parties vont plancher notamment sur cette question.", a-t-il déclaré."Seuls les intérêts font la différence"Interrogé sur les intérêts français en Algérie, il a assuré que le pays a des atouts considérables liés à la nouvelle donne géopolitique née avec le début de l'opération russe en Ukraine.Pour l’interlocuteur de Sputnik, les Algériens espèrent que les Français apprécient davantage les relations entre les deux pays. "Il y a des divergences de points de vue, des divergences de stratégies, mais cela ne veut pas dire absolument qu’il y a une antinomie entre les deux capitales", constate-t-il.L’Algérie "historiquement proche de la Russie et de la Chine"Le Dr Kateb tient également à souligner que Washington considère l'Algérie comme un pivot central pour la stabilité de la région.Cependant, malrgé ces pressions, Washington "sait pertinemment que l’Algérie est une clé de voute pour la stabilité de la région nord-africaine et la région du Maghreb-Sahel, de la Méditerranée et il n’est pas de leurs intérêts à provoquer le courroux d’Alger ni de provoquer le chaos dans la région", conclut-il.

algérie

france

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, france, élisabeth borne, énergie, maghreb