Sahara occidental: le Polisario prêt à utiliser des drones de combat

Le ministre de l’Intérieur de la République sahraouie Omar Mansour a été reçu en audience la semaine dernière par le Président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani à Nouakchott. Le responsable a profité de l’occasion pour annoncer que le Front Polisario entendait incorporer à son arsenal militaire "des drones armés" qu’il compte utiliser contre les unités marocaines."Avec ces acquisitions de qualité, le Polisario va changer la donne de la guerre au Sahara occidental et un certain équilibrage militaire sera opéré", commente le quotidien algérien Le Jeune indépendant.Des drones déjà utilisés par les FARLe média souligne que les Forces armées royales marocaines ont commencé à utiliser des drones de fabrication française mais remodelés par Israël.Depuis, les forces armées du royaume chérifien ont multiplié les opérations avec leurs drones, assassinant un haut cadre militaire du Polisario, relate Le Jeune indépendant..M.Mansour affirme pour sa part que les drones marocains ne tuent que des civils sahraouis, mauritaniens et algériens.Rabat accuse Téhéran d’ingérenceSelon les informations de Maghrebactu, le Polisario sera équipé en drones iraniens par l’Algérie.Le site d’information marocain Le360 rapporte que le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita a pris au sérieux l’acquisition de drones militaires par le Polisario. Lundi, lors d’une conférence de presse commune avec son homologue yéménite à Rabat, il a mis en garde "contre l’acquisition de drones armés par des groupes terroristes et séparatistes", en pointant du doigt l’ingérence de la République iranienne dans plusieurs pays arabes.

