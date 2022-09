https://fr.sputniknews.africa/20220923/le-maroc-fidele-a-son-approche-coloniale-alger-repond-a-rabat-sur-le-sahara-occidental-1056267857.html

"Le Maroc, fidèle à son approche coloniale": Alger répond à Rabat sur le Sahara occidental

"Le Maroc, fidèle à son approche coloniale": Alger répond à Rabat sur le Sahara occidental

L’Algérie et le Maroc se sont confrontés à l’Assemblée générale de l’Onu concernant le sort du Sahara occidental: tandis qu’Alger insiste sur le "droit... 23.09.2022, Sputnik Afrique

Les délégations marocaine et algérienne ont campé sur leurs positions concernant le Sahara occidental, à l’Assemblée générale de l’Onu qui se réunit actuellement à New York."Sur la nature juridique du conflit (au Sahara occidental), cette question était, est et restera une question de décolonisation jusqu’à ce que le peuple du Sahara occidental exerce son droit inaliénable à l’autodétermination à travers un référendum libre et équitable", a déclaré la délégation algérienne le 22 septembre en exerçant son droit de réponse à l’Assemblée, selon TSA.Le Maroc dénonce un "différend artificiel"Pour le Maroc, l’Algérie est responsable de "la création et du maintien de ce différend artificiel", selon le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, s’exprimant également à l’Assemblée.Pour le Maroc, "l’initiative marocaine d’autonomie " (au sein du Maroc) est la "seule et unique solution à ce différend".Fin août, le haut représentant de l'Union européenne Josep Borrell s’est prononcé en faveur de l’organisation d’une "consultation" concernant le sort du Sahara occidental, disputé entre le Maroc et le Front PolisarioDans le conflit, qui brouille depuis longtemps les relations entre le Maroc et l’Algérie, Rabat prône l’octroi au territoire, considéré par l’Onu comme non autonome, un statut d’autonomie sous souveraineté marocaine, tandis que le mouvement indépendantiste du Front Polisario, ainsi que l’Algérie, est pour un référendum.

