https://fr.sputniknews.africa/20230102/un-ex-general-de-lotan-sattend-a-une-treve-entre-moscou-et-kiev-debut-2023-1057487389.html

Un ex-général de l’Otan s’attend à une trêve entre Moscou et Kiev début 2023

Un ex-général de l’Otan s’attend à une trêve entre Moscou et Kiev début 2023

Le conflit ne pourra pas s’éterniser sur de telles bases et des négociations devraient survenir en 2023, a affirmé Hans-Lothar Domröse, ancien général de... 02.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-02T15:53+0100

2023-01-02T15:53+0100

2023-01-02T15:53+0100

donbass. opération russe

international

paix

négociations

cessez-le-feu

pourparlers

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/1c/1055405104_142:0:3783:2048_1920x0_80_0_0_11dd03e2d3c081b3be9520b615243c0c.jpg

Alors que l’année 2023 débute, il est permis de rêver à des espoirs de paix en Ukraine. L’ex-général de l’Otan Hans-Lothar Domröse est en tout cas convaincu que le conflit va connaître une phase d’accalmie.Les deux parties campent désormais sur leurs positions et les gains territoriaux ne sont plus suffisants pour justifier la poursuite des combats, a ainsi déclaré l’ancien haut gradé dans un entretien aux médias du groupe Funke. Une trêve et des négociations sur un cessez-le feu devraient avoir lieu entre février et mai 2023, selon lui.Ce sera alors le temps des pourparlers, même si ceux-ci ne déboucheront pas forcément sur une paix totale. Ces négociations pourraient être menées avec la médiation du Président turc, du dirigeant indien, ou du secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres, ajoute l’ancien gradé de l’Otan.Espoirs de paixCes dernières semaines, plusieurs voix se sont élevées pour appeler à des négociations. Le Président ukrainien s’est entretenu avec son homologue américain sur le sujet. Les deux dirigeants souhaitent en particulier qu’un sommet de la paix soit organisé sous l’égide de l’Onu.Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a au contraire accusé Washington de freiner les négociations, en vue d’épuiser la Russie dans le conflit. Moscou reste ouvert aux pourparlers, mais a fixé comme condition sine qua non la reconnaissance par Kiev des quatre régions ayant intégré la Russie.Récemment, Volodymyr Zelensky avait proposé ironiquement de régler la question avec Vladimir Poutine en combat singulier.Moins sarcastique, Antonio Guterres a déclaré que l’Onu était pessimiste quant à de prochaines négociations entre Moscou et Kiev.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, paix, négociations, cessez-le-feu, pourparlers, ukraine