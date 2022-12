https://fr.sputniknews.africa/20221230/pour-lavrov-les-etats-unis-utilisent-le-conflit-en-ukraine-pour-epuiser-la-russie-1057462353.html

Pour Lavrov, les États-Unis utilisent le conflit en Ukraine pour "épuiser" la Russie

Pour Lavrov, les États-Unis utilisent le conflit en Ukraine pour "épuiser" la Russie

Le chef de la diplomatie russe a expliqué pourquoi Moscou et Kiev ne réussissaient pas à se mettre d’accord sur la paix en Ukraine. Selon lui, Washington... 30.12.2022, Sputnik Afrique

Les États-Unis ne veulent pas que des pourparlers aient lieu entre Moscou et Kiev, car leur objectif consiste à épuiser la Russie dans ce conflit, a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.D’après lui, l’échec des pourparlers entre Kiev et Moscou à Istanbul fin mars montre que c’est Washington qui décide de tout.Les conditions de KievLe diplomate a souligné que chaque fois Kiev avance de nouvelles conditions pour des pourparlers, "on dit que Kiev est prêt et que la Russie ne veut pas. Et on dit cela ouvertement".M.Lavrov a également commenté les propos de Joe Biden selon lesquels l'Ukraine doit gagner sur le champ de bataille pour éviter la Troisième Guerre mondiale."Mesure forcée mais nécessaire"Le 22 décembre Vladimir Poutine a souligné que la Russie n’avait "jamais renoncé à négocier".

