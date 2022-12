https://fr.sputniknews.africa/20221217/adieu-diplomatie-zelensky-se-dit-pret-pour-un-combat-singulier-avec-poutine-1057300101.html

Adieu, diplomatie? Zelensky se dit "prêt" pour un combat singulier avec Poutine

Remettant en question le sens des entretiens téléphoniques Macron-Poutine, Volodymyr Zelensky expose en outre sa bravoure durant son interview sur LCI. Sur un... 17.12.2022, Sputnik Afrique

Est-il l'heure pour les canaux diplomatiques de céder leur place aux combats au corps-à-corps? En tout cas, c'est ce qui ressort d'une récente interview de Volodymyr Zelensky. Il a été interrogé sur LCI quant à son "intérêt pour la Russie" dans sa "disparition physique". Le Président ukrainien a déclaré qu’"un vrai homme", "s’il veut casser la gueule [à quelqu’un], il le fait tout seul"."Quoi, un combat singulier?", a voulu se faire préciser le journaliste.Ces propos font écho aux informations diffusées par le journal Le Monde, selon lesquelles quelques jours avant le début de l’opération spéciale militaire, le Président français avait évoqué dans un entretien avec son homologue russe le projet d’aller "boxer". Ce à quoi Vladimir Poutine aurait répliqué:"Pense à Zelensky quand tu cognes."La volonté du Président ukrainien de défier son homologue russe a incité certains utilisateurs des réseaux sociaux à ouvrir le vieux placard médiatique de cet ancien showman. Ils n’ont pas tardé à rappeler que Vladimir Poutine était sportif. En effet, le Président russe est ceinture noire de judo et de sambo.Quid d’un règlement via le dialogue?Au cours de la même interview, Volodymyr Zelensky a évoqué les appels occidentaux à "se mettre à la table de négociations". Or, le Président ukrainien a confié ne pas voir la raison d’une éventuelle conversation.Les pourparlers téléphoniques entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont été remis en cause par le dirigeant ukrainien.

