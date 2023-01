https://fr.sputniknews.africa/20230101/le-dollar-principal-risque-pour-leconomie-africaine-avertit-une-agence-de-notation-1057482523.html

Le dollar, principal risque pour l’économie africaine, avertit une agence de notation

Le dollar, principal risque pour l’économie africaine, avertit une agence de notation

Au-delà de l’inflation, les économies africaines sont mises sous pression par leur dépendance au dollar, à en croire l’agence de notation GCR Ratings. 01.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-01T19:57+0100

2023-01-01T19:57+0100

2023-01-01T19:57+0100

international

afrique

dollar us

économie

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104054/78/1040547874_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_6598c5a9ecf6100f0b37fa4fc3ce2c33.jpg

Plombées par l’inflation ou les perturbations de certaines chaînes d’approvisionnement, les économies africaines souffrent par ailleurs de leur dépendance au dollar, selon l’agence de notation GCR Ratings, dont l'actionnaire majoritaire est le célèbre Moody's Rating.Et de citer l’exemple de certaines banques ghanéennes, qui ont pu générer de la marge en effectuant des transactions entre le dollar et la monnaie locale, le cédi. Mais la volatilité des taux de change met inévitablement ces établissements sous pression.Le fait d’être assujetti au dollar pour les importations de biens ou services est un défi à surmonter, et nécessite d’ajuster sa politique monétaire, ajoute encore ce responsable. Le soutien à des secteurs clés qui supportent l’emploi, comme l’agriculture, peut aider à compenser les difficultés.Dans un récent rapport, le Fonds monétaire international (FMI) a lui-même admis qu’un dollar fort pouvait être préjudiciable aux "marchés émergents", compliquant notamment leur lutte contre l’inflation.Alternatives au dollarPour sortir de cette dépendance au dollar, certains pays d’Afrique tentent d’innover. C’est notamment le cas du Ghana, qui songe désormais à acheter son pétrole en or. Une manière de stabiliser son économie, mais aussi de sortir du carcan du billet vert, comme l’expliquait récemment à Sputnik l’économiste suisse Sergio Rossi.Le débat pour mettre fin à l’hégémonie du dollar a également lieu au sein des BRICS, qui tentent de travailler à un modèle multipolaire. L’Inde souhaite par exemple commercer en roupies avec plusieurs pays africains.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, dollar us, économie, brics