https://fr.sputniknews.africa/20221031/linde-partante-pour-commercer-avec-des-pays-dafrique-en-monnaies-nationales-1056684931.html

L’Inde partante pour commercer avec des pays d’Afrique en monnaies nationales

L’Inde partante pour commercer avec des pays d’Afrique en monnaies nationales

L’Inde est en pourparlers avec une douzaine de pays pour développer les échanges bilatéraux en roupies. New Delhi cherche à contourner les transactions... 31.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-31T14:35+0100

2022-10-31T14:35+0100

2022-10-31T14:35+0100

international

inde

dédollarisation

monnaie nationale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1045726819_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_5b0cbec43a1b85552f5422cd6d2d4e8e.jpg

L'Organisation indienne du commerce économique (IETO) et la National Payment Corp. of India (NPCI) sont engagées dans un dialogue avec une douzaine de pays, rapporte le principal quotidien économique indien Economic Times.L’objectif est de promouvoir les paiements en roupies dans le cadre des échanges bilatéraux et de créer une alternative à la plateforme mondiale de télécommunications interbancaires SWIFT.Selon des personnes proches du dossier, les pourparlers sont menés avec des pays africains tels que Djibouti, le Zimbabwe, le Malawi, l'Éthiopie et le Soudan.Redonner du poids international à la roupieSelon lui, ces pays pourraient aider "la roupie à gagner progressivement en influence internationale grâce à des échanges bilatéraux non libellés en dollars".De cette façon, le commerce avec l'Éthiopie, la Namibie, Cuba et le Kenya pourrait être réglé directement en roupies indiennes contre des birrs, des dollars namibiens, des pesos et des shillings, respectivement.Le problème a été notamment étudié lors d’une réunion que l'IETO a organisée la semaine dernière à Hyderabad avec tous les ambassadeurs du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa).Les échanges avec la RussieL’idée d’échanges avec la Russie en monnaies nationales, mais aussi en riyals saoudiens, n’est pas non plus abandonnée.Ces deux banques indiennes sont actuellement en pourparlers avec leurs homologues russes sur un mécanisme de paiement dans le commerce entre les deux pays.

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, inde, dédollarisation, monnaie nationale