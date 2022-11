https://fr.sputniknews.africa/20221129/le-ghana-tente-de-se-debarrasser-de-la-domination-du-dollar-avec-sa-strategie-or-petrole-1057127928.html

Le Ghana tente de "se débarrasser de la domination du dollar" avec sa stratégie or-pétrole

Le Ghana tente de "se débarrasser de la domination du dollar" avec sa stratégie or-pétrole

En proposant de payer son pétrole en or, le Ghana tente de sortir du carcan du dollar, explique à Sputnik l’économiste suisse Sergio Rossi. Une décision qui... 29.11.2022, Sputnik Afrique

Pénalisé par un endettement croissant et par la chute de sa devise nationale, le Ghana songe désormais à acheter son pétrole avec de l’or. Une manière de stabiliser son économie tout en sortant de la domination du dollar, explique à Sputnik l’économiste suisse Sergio Rossi.Une hégémonie du dollar qui pèse particulièrement en ces temps d’inflation. Le durcissement de la politique monétaire américaine affaiblit en effet les devises de certains pays émergents, souligne l’économiste. Le peso cubain, la livre égyptienne ou le bolivar vénézuélien sont notamment pénalisés. De quoi se demander si le billet vert fait toujours office de "véritable monnaie de référence au niveau international", souligne Sergio Rossi.Une tendance de fond?La stratégie ghanéenne est d’ailleurs symptomatique des aspirations grandissantes à la dédollarisation, explique encore le professeur de macroéconomie à l’université de Fribourg. Un phénomène qui prend d’ailleurs de plus en plus corps au sein des BRICS.Le Ghana pourrait donc faire des émules du côté des pays émergents souhaitant retrouver leur souveraineté monétaire.Depuis quelques mois, l’Inde multiplie déjà les initiatives pour commercer avec des pays africains en roupies, court-circuitant le dollar.

