Un site sur les Lions de l’Atlas, la chambre de Messi… ces musées créés après le Mondial - images

Au Maroc, un site spécial a été créé pour collectionner les photos et les vidéos de sa sélection de foot, la première équipe africaine qualifiée en demi-finale... 29.12.2022

2022-12-29T16:08+0100

2022-12-29T16:08+0100

2022-12-29T16:10+0100

Afin d’immortaliser les prouesses de l’équipe marocaine de football, un musée numérique a été mis en place par le gouvernement du royaume.Ce site Internet regroupe une photothèque et une vidéothèque des matchs joués par les Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.On peut également y trouver des photos et des vidéos des festivités populaires qui ont eu lieu à l'occasion du retour de la sélection nationale à Rabat. Il est même possible d’ajouter ses propres images qui commémorent ces moments historiques.Le dispositif a été lancé le 26 décembre par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Il est accessible en français et en arabe.Les Lions de l’Atlas sont devenus la première équipe nationale de tout le continent africain à être qualifiée pour les demi-finales en Coupe du monde de football.Musée de MessiUn autre musée devrait bientôt voir le jour. La chambre d’hôtel de Lionel Messi, où il a séjourné pendant la Coupe du monde au Qatar, va être aménagée pour accueillir des visiteurs, a annoncé le 27 décembre l’établissement concerné, la Qatar University de Doha.Il s’agit du numéro B201, dont la porte est arborée d’un écusson aux couleurs de l’Argentine et de l’inscription "L.Messi".À l’intérieur, on découvre une ambiance plutôt simple, à en croire les photos relayées sur les réseaux sociaux. Deux lits doubles alignés, un bureau étroit surmonté d’une télévision, un canapé gris, des sièges sur roulettes et des rideaux épais… Une immense affiche montrant des joueurs argentins et les mots "toujours unis" est collée sur le mur au-dessus des lits.La pièce devrait être conservée en l’état et ouverte aux visiteurs dans les prochaines semaines. Cependant, la date précise est pour l’heure inconnue.Sur une vidéo diffusée par le média The Peninsula Qatar, on voit également plusieurs éléments associés à la victoire de cette équipe et à son passage à l’hôtel. Notamment, les maillots de certains footballeurs argentins accrochés sur un mur, dont celui du septuple Ballon d’or. Et sans oublier leurs autographes immortalisés.

