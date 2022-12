Un joueur de foot marocain dénonce des atteintes à sa vie privée après le Mondial

"Des photos et vidéos ‘de nature purement privée’, se sont retrouvées sur les réseaux sociaux ces derniers jours, sans mon consentement […]. J'aimerais que cela ne se reproduise plus à l'avenir […]. Si cela devait néanmoins être le cas, je n'aurais d'autre choix que d'entamer les procédures correspondantes à l'égard des responsables. Sachez que je serai toujours disponible et à votre écoute dans le cadre de mes activités professionnelles, mais une fois en dehors du terrain, je voudrais pouvoir profiter sereinement de ma vie familiale comme vous tous", a-t-il conclu.