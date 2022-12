Les Lions de l'Atlas, demi-finalistes du Mondial, reçus par le roi du Maroc

https://fr.sputniknews.africa/20221220/les-lions-de-latlas-demi-finalistes-du-mondial-recus-par-le-roi-du-maroc-1057333299.html

Les joueurs de l'équipe nationale de football, qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, sont rentrés à Rabat.

Le roi Mohammed VI du Maroc, accompagné du Prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a reçu à la salle du Trône au Palais royal à Rabat, les membres de l’équipe nationale de football, après leur brillante prestation à la Coupe du Monde au Qatar. Au cours de cette audience, le Souverain a décoré le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lakjaâ, l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui, et les joueurs de l’équipe nationale, qui étaient accompagnés de leurs mères, de Ouissams royaux. Le capitaine des Lions de l'Atlas, Ghanem Saïss, a souligné, dans une déclaration à la presse, que l'équipe est "très honorée" d'avoir été reçue par le roi.L'audience fait suite à l’exploit réalisé par l'équipe nationale qui a pu atteindre les demi-finales de la compétition, le premier et le plus retentissant succès du football marocain, arabe et africain, lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale. Les membres de l'équipe nationale avaient regagné le Royaume mardi en fin d’après-midi. Les habitants de Rabat, de Salé et des autres villes du Royaume leur ont réservé un accueil des plus chaleureux. Ainsi, depuis leur arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, et tout au long de leur itinéraire, les Lions de l’Atlas ont été ovationnés par un public venu nombreux pour les acclamer et saluer leur exploit.

