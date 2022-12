https://fr.sputniknews.africa/20221220/les-livraisons-de-gazprom-vers-la-chine-battent-un-nouveau-record-historique-1057329243.html

Les livraisons de Gazprom vers la Chine battent un nouveau record historique

Le volume des exportations gazières russes par jour a atteint un nouveau record. Le surplus a été estimé le 17 décembre à 16,6% via le gazoduc Force de... 20.12.2022, Sputnik Afrique

Le géant gazier russe Gazprom a augmenté ses livraisons quotidiennes de gaz destinées aux consommateurs chinois. Un nouveau record historique a été enregistré depuis le précédent réalisé trois jours plus tôt.Ce dépassement a été estimé à 16,6% pour les exportations du 17 décembre, a fait savoir Gazprom sur la chaîne Telegram.Il s’agit au moins du quatrième record consécutif de livraisons gazières à destination de Pékin depuis début décembre. Gazprom a déjà fait état de records le 7, le 9 et le 14 décembre. Les engagements contractuels ont été respectivement dépassés de 16,1%, 16,4% et 16,5%.Partenariat russo-chinoisLes livraisons de gaz via Force de Sibérie sont effectuées dans le cadre d'un accord bilatéral à long terme entre Gazprom et CNPC (China National Petroleum Corporation).Les premières expéditions d’or bleu vers la Chine via ce gazoduc ont commencé fin 2019. En 2020, elles ont atteint 4,1 milliards de mètres cubes.Puis, elles ont augmenté de 2,5 fois, jusqu’à 10,4 milliards de mètres cubes en 2021. Selon le projet bilatéral, les volumes devront augmenter progressivement pour atteindre une fréquence annuelle de 38 milliards de mètres cubes vers 2025.

russie, chine, gazprom, gaz, pékin, force de la sibérie