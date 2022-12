https://fr.sputniknews.africa/20221208/gazprom-etablit-un-record-de-livraisons-de-gaz-par-jour-vers-la-chine-1057216601.html

Gazprom établit un record de livraisons de gaz par jour vers la Chine

Gazprom établit un record de livraisons de gaz par jour vers la Chine

Après le blocage du gazoduc Nord Stream 2 passant par la mer Baltique, Moscou redirige ses livraisons gazières vers la Chine. Celle-ci a de plus en plus besoin... 08.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-08T15:41+0100

2022-12-08T15:41+0100

2022-12-08T15:41+0100

gazprom

chine

gazoduc

gaz

russie

international

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/20230/75/202307569_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e40ce5de092c98ec2a45ab9ab545cb16.jpg

À la demande de Pékin, Gazprom a augmenté en décembre ses livraisons quotidiennes de gaz destinées aux consommateurs chinois, par rapport aux volumes prévus. Le 7 décembre a eu lieu un nouveau record de livraisons par jour, a fait savoir ce jeudi le géant gazier."Le 7 décembre, nous avons assuré un nouveau maximum de livraisons par jour de gaz russe en 2022 vers la Chine via le gazoduc Force de Sibérie. Les engagements contractuels quotidiens de Gazprom ont été surpassés de 16,1%", a ajouté la compagnie.Les livraisons de gaz via la Force de Sibérie sont effectuées dans le cadre d'un accord bilatéral à long terme entre Gazprom et CNPC (China National Petroleum Corporation).Une destination prometteuseLe marché gazier chinois est loin d’être saturé. La Russie pourrait ainsi réorienter vers l’Empire du Milieu ses volumes de gaz qui devaient être expédiés via le Nord Stream 2, avait indiqué à Sputnik le chef du Centre chinois de recherches sur la sécurité énergétique internationale. Ce pipeline, censé transporter 55 milliards de mètres cubes par an, n'est jamais entré en service en raison des sanctions antirusses en lien avec l'opération militaire spéciale.Moscou et Pékin sont en train de discuter des conditions de lancement d’un deuxième gazoduc, baptisé Force de Sibérie 2.

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gazprom, chine, gazoduc, gaz, russie, international, économie