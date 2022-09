https://fr.sputniknews.africa/20220916/force-de-siberie-2-le-projet-dun-gazoduc-aussi-puissant-que-le-nord-stream-2--1056202443.html

Force de Sibérie 2: le projet d’un gazoduc aussi puissant que le Nord Stream 2

Force de Sibérie 2: le projet d’un gazoduc aussi puissant que le Nord Stream 2

Moscou et Pékin sont en train de finaliser le projet d’un gazoduc dont les capacités de transport sont comparables à celles du Nord Stream 2, selon le... 16.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-16T20:02+0200

2022-09-16T20:02+0200

2022-09-16T20:02+0200

chine

russie

relations bilatérales

énergie

gaz

gazoduc

force de la sibérie

alexandre novak

crise énergétique

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103457/18/1034571877_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_67b08144bca6dd7482bd15755444dd5d.jpg

Le gazoduc en construction reliant la Russie et la Chine, pourrait compenser, pour Moscou, la suspension du Nord Stream 2, a déclaré, le 15 septembre, le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak. En effet, les capacités de livraison sont semblables au premier gazoduc. Ce alors que Nord Stream 2, prêt mais jamais lancé, est censé transporter 55 milliards de mètres cubes par an.Et d’ajouter que la Chine augmente également les demandes d’approvisionnement en gaz via le pipeline en exploitation, Force de Sibérie.En 2021, Gazprom a livré à la Chine, via la Force de Sibérie, 10,39 milliards de mètres cubes de gaz, soit 390 millions de plus que prévu par le contrat.Nord Stream 2 est un gazoduc d'une capacité de 55 milliards de mètres cubes par an, allant de la côte russe à travers la mer Baltique jusqu'en Allemagne. Sa construction s'est achevée en 2021 et il aurait dû être lancé après la certification. Cependant, en réponse à l'opération militaire russe en Ukraine, Berlin s'est joint aux sanctions antirusses et a suspendu la procédure. Le non-lancement du Nord Stream 2 est un des facteurs importants de la crise énergétique en Europe.

chine

russie

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, russie, relations bilatérales, énergie, gaz, gazoduc, force de la sibérie, alexandre novak, crise énergétique, europe