Gaz russe pour la Chine: du gagnant-gagnant pour Moscou et Pékin

La coopération économique entre Pékin et Moscou s’annonce fructueuse pour les prochaines années, estime le directeur du Centre chinois de recherches sur la... 18.09.2022, Sputnik Afrique

La coopération énergétique entre la Russie et la Chine garde un potentiel important, notamment grâce à l'élaboration d'un nouveau gazoduc, confie à Sputnik le chef du Centre chinois de recherches sur la sécurité énergétique internationale. Puisque le marché gazier chinois est loin d’être saturé, Moscou pourrait réorienter vers Pékin ses volumes de combustible bleu censés être expédiés via le Nord Stream 2, jamais entré en service, a expliqué Huang Xiaoyong.L’énergie au cœur des liensL’expert chinois explique que les tentatives de l’Occident de limiter le rôle de la Russie sur les marchés énergétiques ne font que provoquer un déficit artificiel et augmenter les prix. En conséquence, au lieu de souffrir des sanctions, Moscou a désormais au contraire un avantage, pouvant proposer des conditions d’exportation de ses ressources énergétiques plus souples et compétitives.Washington cherche à convaincre Pékin de réduire sa coopération énergétique avec la Russie, mais la Chine n’a aucun intérêt à le faire, poursuit Huang Xiaoyong.Force de Sibérie 2 au lieu de Nord Stream 2Moscou et Pékin discutent des conditions de lancement du deuxième gazoduc, baptisé Force de Sibérie 2.Selon le gouvernement russe, la capacité de cette artère gazière devrait atteindre 50 milliards de mètres cube de gaz.Le vice-Premier ministre russe, Alexandre Novak, a déclaré que le Force de Sibérie 2 pourrait "remplacer" le Nord Stream 2, prêt mais jamais lancé, et censé amener en Allemagne via la mer Baltique chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz russe.Au dernier sommet de l’Organisation de coopération de Shanghaï, Vladimir Poutine a annoncé que le groupe russe Gazprom finalisait les détails du projet de construction du nouveau gazoduc vers la Chine à travers la Mongolie. Ouvert en 2019, le premier pipeline Force de Sibérie 1 fournit 38 milliards de mètres cube de gaz par an et devrait fonctionner à pleine capacité dès 2025.

