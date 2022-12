https://fr.sputniknews.africa/20221220/le-japon-soutient-ladhesion-de-lunion-africaine-au-g20-1057331213.html

Le Japon soutient l’adhésion de l’Union africaine au G20

2022-12-20T17:40+0100

2022-12-20T17:40+0100

2022-12-20T17:40+0100

Le Japon souhaite que l’Union africaine (UA) ait une place au sein du G20. Une déclaration faite par Fumio Kishida, Premier ministre japonais, à l’issue d’une rencontre, à Tokyo, avec Macky Sall, Président sénégalais et Président en exercice de l’UA, relate l’Agence d’information économique Ecofin."L’admission de l’Union africaine au sein du G20 est importante, étant donné le rôle grandissant des pays africains dans la communauté internationale", a-t-il affirmé.M.Sall est en visite officielle de travail au Japon du 17 au 20 décembre pour renforcer les relations bilatérales entre le Japon et son pays.Un train de soutiensHormis le Japon, Joseph Kindundu Mukombo, conseiller économique et en communication à l’ambassade de la République Démocratique du Congo en Russie, avait décrié le fait que l’Afrique n’ait pas son mot à dire dans les décisions mondiales.Plusieurs autres pays, entre autres, l'Afrique du Sud, la Chine et la France, avaient précédemment exprimé leur soutien pour une éventuelle place de l’UA au sein du G20. Lors de la séance de clôture du Sommet USA-Afrique, qui s’est tenu du 13 au 15 décembre à Washington, Joe Biden, Président américain, avait lui aussi apporté son soutien à un siège de l’UA au sein du G20.Il faut aussi noter que depuis belle lurette, la Russie souhaite que les pays africains participent à des sommets du G20. Ce fut le cas en 2013, lorsque Vladimir Poutine s’était dit heureux de recevoir des dirigeants de l’UA. Ce qui s’est matérialisé par la suite avec l’invitation au Sommet du G20, qui avait eu lieu cette même année à Saint-Pétersbourg.

