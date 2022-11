https://fr.sputniknews.africa/20221115/la-chine-soutient-ladhesion-de-lunion-africaine-au-g20-xi-jinping-1056824861.html

La Chine soutient l’adhésion de l’Union africaine au G20

La Chine soutient l’adhésion de l’Union africaine au G20

Le Président chinois, Xi Jinping, a exprimé mardi le soutien de la Chine à l’adhésion de l’Union africaine (UA) au Groupe des 20 (G20). 15.11.2022, Sputnik Afrique

"La Chine soutient l’adhésion de l’Union africaine au G20", a dit M. Xi dans un discours prononcé à l'occasion du 17è sommet du G20, qui s’est ouvert à Bali, en Indonésie. Il a, dans ce contexte, appelé à faire en sorte que le développement mondial "profite à tous", notant que le développement "n'est réel que lorsque tous les pays se développent ensemble". Les grands pays doivent assumer leurs responsabilités et faire de leur mieux pour la cause du développement mondial, a encore dit le président chinois. Il a, d’autre part, mis l’accent sur la nécessité de rendre l’économie mondiale "plus résiliente". La globalisation économique fait face à des défis et l’économie mondiale est affrontée au risque de récession, a-t-il fait observer. "Tout le monde traverse une période difficile, mais les pays en développement en supportent le fardeau", a encore indiqué le chef d’État chinois, soulignant qu’il est plus que jamais impératif de concentrer les efforts sur la question du développement. Il a appelé à mettre en place les fondements d’un partenariat mondial pour la reprise économique, donner la priorité au développement et garder à l'esprit les difficultés rencontrées par les pays en développement et répondre à leurs préoccupations.

