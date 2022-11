https://fr.sputniknews.africa/20221114/lafrique-du-sud-va-faire-pression-pour-que-lunion-africaine-ait-un-siege-au-g20-1056818252.html

L'Afrique du Sud va faire pression pour que l'Union africaine ait un siège au G20

L'Afrique du Sud a annoncé dimanche qu'elle allait faire pression pour que l'Union africaine (UA) obtienne un siège au G20, dont les dirigeants se réunissent... 14.11.2022, Sputnik Afrique

Un porte-parole du président sud-africian Cyril Ramaphosa a expliqué que l'Afrique du Sud allait contribuer à mettre en place un cadre conduisant à l'adhésion de l'UA au club des pays les plus riches."Il est important que la voix collective du continent soit représentée à cette tribune", a déclaré le porte-parole Vincent Magqenya lors d'une conférence de presse. "Nous avons l'espoir sincère que cette proposition trouvera du soutien et sera promue par les pays membres du G20".L'Afrique du Sud est pour le moment le seul membre africain du G20.Le président sénégalais Macky Sall, qui préside l'Union africaine, avait récemment appelé à une refonte de la gouvernance internationale, demandant une plus grande représentation des Africains dans les organisations internationales comme le G20 ou le Conseil de sécurité de l'ONU.En octobre, M. Sall avait lancé que le multilatéralisme devrait "servir les intérêts de tous", sous peine de s'exposer à une "perte de légitimité et d'autorité".MM. Sall et Ramaphosa doivent tous deux participer au sommet du G20 prévu la semaine prochaine sur l'île de Bali, en Indonésie.

