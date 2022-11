https://fr.sputniknews.africa/20221117/lunion-africaine-au-sein-du-g20-une-poignee-de-pays-ne-doivent-pas-dicter-a-toute-la-planete-1057008917.html

L’Union africaine au sein du G20? "Une poignée de pays" ne doivent pas "dicter à toute la planète"

L’Union africaine au sein du G20? "Une poignée de pays" ne doivent pas "dicter à toute la planète"

La possible adhésion de l’Union africaine au sein du G20 doit évoluer vers l’élargissement d’autres structures formelles et informelles internationales, estime... 17.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-17T17:49+0100

2022-11-17T17:49+0100

2022-11-17T17:49+0100

g20

afrique

union africaine (ua)

afrique du sud

indonésie

onu

international

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104134/99/1041349903_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8677e6a80e5852694b0fb0af0ad28fe1.jpg

Quelle place sera réservée à l’Afrique dans un nouveau monde multipolaire, dont l’existence semble ne plus faire de doutes à l’issue du sommet du G20 en Indonésie?Pour le moment, l’unique pays du continent africain membre du G20 est l’Afrique du Sud. Or, durant le sommet du groupe des vingt en Indonésie, le Président de l’Union africaine Macky Sall a demandé son adhésion à cette organisation. Une requête largement soutenue par la France et laquelle sera finalement débattue lors du prochain sommet en 2023.Cette initiative, promue également par le Cap, "est tout à fait légitime", indique, au micro de Sputnik, Joseph Kindundu Mukombo, conseiller économique et en communication à l’ambassade de la République Démocratique du Congo en Russie.La voix doit être donnée "à un plus grand nombre d'États", ce qui doit être valable pour "toutes les instances internationales", juge-t-il.Et de poursuivre, qu’"il n'est pas normal qu’[à] l'heure de la mondialisation une poignée de pays s'attribuent le droit de dicter à toute la planète leur conception de la vie, le choix des priorités, le mode de gestion".Une idée qu’il appuie en ajoutant que "ces dernières années, la plupart des structures internationales sont instrumentalisées à des fins dictatoriales de certains pays sur l'ensemble du monde.""Pas suffisant"Cependant, la requête sur l’adhésion de l’Union africaine n’est "pas suffisante", poursuit-il, puisque "le système actuel a montré ses limites". Il sous-entend l’évolution "vers plus de représentativité au sein des instances formelle ou informelle qui décident du destin de la planète".Pour le réaliser, il faudrait avoir recours à "des groupes de pression", comme le Groupe des 77 au niveau des Nations unies, explique le diplomate.

afrique

afrique du sud

indonésie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

g20, afrique, union africaine (ua), afrique du sud, indonésie, onu, international, g7